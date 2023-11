Miliardario offre 150mila euro a coppia di influencer per sponsorizzare la sua isola privata: ecco i requisiti richiesti e come fare domanda

di Redazione web

Un'offerta decisamente accattivante: un miliardario ha offerto una somma da capogiro a una coppia qualsiasi che vuole sponsorizzare la sua isola privata. I novelli influencer dovrebbero occuparsi della proprietà, che diventerà presto un resort da sogno, in cambio di circa 150mila euro. L'indiscrezione è del Daily Mail. Per inviare la candidatura occorre inoltrare un video di presentazione su TikTok, all'indirizzo del team media del magnate.

La proposta di lavoro

Uno stipendio notevole, quindi, per pubblicizzare l'atollo caraibico del misterioso imprenditore: la coppia dovrebbe partire per l'isola il prossimo gennaio, per poi iniziare a documentare l'avventura sui social.

Mystery billionaire businessman offers lucky influencer couple £160,000 a year to live on his private Caribbean island and post about it online https://t.co/xzxyLtkkmO pic.twitter.com/kYEMacPl6y — Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2023

Il nome del miliardario è ancora top secret, anche se c'è chi ipotizza il nome di Richard Branson e del co-fondatore di Google, Larry Page.

I requisiti richiesti

Occorrono, ovviamente, alcuni requisiti: la coppia deve essere formata da persone specializzate nella gestione di hotel di lusso, in grado di preparare il resort in vista della prossima apertura, prevista per la fine del 2024. L'annuncio è stato pubblicato dall'agenzia Fairfax and Kensington, per trovare persone al di fuori del settore strettamente alberghiero: per adempiere all'incarico, infatti, occorre svolgere anche un lavoro da influencer.

Cosa prevede il lavoro

Il lavoro prevede sei giorni lavorativi, un volo all'anno per rientrare in patria e 25 giorni di vacanza da trascorrere negli altri resort di lusso nei paraggi. L'obiettivo dell'agenzia è di trovare la coppia entro fine dicembre, per organizzare celermente il viaggio.

