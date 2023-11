Lasciata prima del matrimonio, vende l'anello di fidanzamento da 1.800 euro su Facebook: «Ho ricevuto richieste inquietanti»

di Giuliano Cocco

Lasciata prima del matrimonio, si "vendica" mettendo in vendita su Facebook l'anello di fidanzamento. Le risposte, però, non sono quelle che si aspettava. Camille Fahrnbauer, 26 anni, ha raccontato quello che le è successo sui social, quando ha scelto di dare un taglio al passato mettendo in vendita un anello molto costoso («almeno duemila dollari», ha detto) con cui il suo ex le aveva chiesto di sposarlo.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@camille.fahrnbauer/video/6978170800851389702" data-video-id="6978170800851389702" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@camille.fahrnbauer" href="https://www.tiktok.com/@camille.fahrnbauer?refer=embed">@camille.fahrnbauer</a> Reply to @taylorchaney9 twist my arm 😋 <a title="engagementring" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/engagementring?refer=embed">#engagementring</a> <a title="ring" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/ring?refer=embed">#ring</a> <a title="proposal" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/proposal?refer=embed">#proposal</a> <a title="customdesign" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/customdesign?refer=embed">#customdesign</a> <a title="marquise" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/marquise?refer=embed">#marquise</a> <a title="oliveave" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/oliveave?refer=embed">#oliveave</a> <a title="oliveavejewelry" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/oliveavejewelry?refer=embed">#oliveavejewelry</a> <a target="_blank" title="♬ Love Story (Taylor’s Version) - Taylor Swift" href="https://www.tiktok.com/music/Love-Story-Taylor’s-Version-6930523644654045185?refer=embed">♬ Love Story (Taylor’s Version) - Taylor Swift</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Il racconto di Camille

«Ho messo in vendita il mio anello di fidanzamento e mi sono trovata inondata di richieste di appuntamento», ha raccontato Camille.

«Ehi, non mi interessa l'anello, ma mi interesserebbe portarti ad un appuntamento qualche volta. Cosa ne pensi?», le ha scritto un corteggiatore. «Ehi Camille, non voglio comprare l'anello, ma che ne dici se ti portassi a ballare country e possiamo parlare di quello che stai passando?», le ha scritto un altro. E ancora: «Lo compro, ma lo userò per chiederti di sposarmi».

A chi ha venduto l'anello

La ragazza ha raccontato di aver venduto l'anello a un ragazzo in Giappone: «L'ha usato per fare la proposta. Per me darlo via è stato un sollievo», ha detto al Mirror.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA