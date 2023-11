«Se un uomo fa una di queste cinque cose, vuol dire che non gli interessi»: i consigli dell'esperta in relazioni

Non ci sono regole universali quando si parla di relazioni e quindi, purtroppo, non c'è una strada ben definita da percorrere che ci possa dare qualche tipo di sicurezza. Se così non fosse, d'altronde, vorrebbe dire che ogni rapporto è uguale e le sofferenze risparmiate sarebbero bilanciate da un'uniformità certamente molto noiosa.

Il fatto di non potersi affidare a un manuale quando si ha a che fare con gli altri, tuttavia, non ha mai fermato nessuno dal cercare di individuare e comprendere dei segnali che, sebbene non universali, possano essere validi nella maggior parte dei casi.

Sarah Lauren, una tiktoker conosciuta come "esperta in appuntamenti", ha infatti condiviso le sue competenze in materia indicando cinque comportamenti che potrebbero significare il disinteresse di un uomo nel coltivare la relazione. Vediamo quali sono i suoi consigli.

