«Pelle e capelli sani, ecco il segreto per averli: non dovete mai fare queste tre cose»

Ci sono alcune piccole azioni che tutti quanti fanno, spesso senza neanche accorgersene, o che comunque sono radicate talmente tanto nella quotidianità che difficilmente si è a conoscenza dei loro effetti più pericolosi. A venire in aiuto c'è la dottoressa e dermatologa californiana Azadeh Shirazi, che in un video su TikTok ha condiviso tre cose da non fare assolutamente per tenere sana la pelle e i capelli.

I consigli della dermatologa

Per prima cosa, spiega la dermatologa, non «grattate mai le punture degli insetti».

L'altro accorgimento da tenere ben presente è quello di spalmarsi spesso una crema solare «intorno agli occhi e sulle orecchie». Secondo la dottoressa, aiuta a prevenire «tumori della pelle in queste zone altamente delicate», ha spiegato. Infine, Shirazi afferma di non asciugarsi mai i capelli strofinandoli con un asciugamano. «I capelli bagnati sono molto fragili. È preferibile tamponare e strizzare i capelli in maniera delicata», ha concluso la dermatologa.

