Biancheria intima, gli esperti: «Le donne devono cambiarla anche più volte al giorno, gli uomini no». Ecco perché

Cambiare più volte al giorno la biancheria intima è consuetudine di molti per buona norma igienica, ma secondo gli esperti non è necessario farlo. Soprattutto se questa abitudine riguarda gli uomini che potrebbero cambiarsi anche a giorni alterni e mantenere, allo stesso tempo, una routine intima salutare. Per le donne la situazione non sarebbe così semplice a causa degli odori vaginali che potrebbero portare più facilmente a secrezioni e infezioni.

Il sondaggio

«Per gli uomini, in situazioni di attività minima e senza sudorazione, il cambio della biancheria intima a giorni alterni può essere accettabile», ha dichiarato al Daily Mail la dottoressa Anju Methil, dermatologa di ClinicSpots. Poi ha aggiunto che «i modelli maschili più larghi, come i boxer, possono anche essere indossati più a lungo».

Secondo un sondaggio condotto a giugno da Newsweek su 1.500 adulti, il 47% di loro non indosserebbe mai la biancheria intima per più di un giorno alla volta, ma il 36% appartenente alla Generazione Z ha ammesso di non cambiare la propria biancheria intima quotidianamente, ma di aspettare almeno 1 o 2 giorni.

Routine femminile

Per le donne gli esperti hanno raccomandato di cambiare biancheria intima anche più volte al giorno per preservare la propria salute. Un problema che accomunerebbe tutte le donne, secondo gli esperti, è contrarre infezioni causa di bruciore, prurito, dolore e perdite. Una patologia dettata dalla crescita di un fungo che prende il nome di candida. Tra le altre infezioni più comuni, vi è la vaginosi batterica, riconoscibile per «l'odore di pesce e le perdite giallastre». Il dermatologo Archit Aggarwal, alle donne con cicli mestruali abbondanti o perdite vaginali significative, ha consigliato di «cambiare la biancheria intima più di una volta al giorno per evitare di sviluppare queste infezioni».

