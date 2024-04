«Ho speso solo 12 euro per il pranzo di Pasqua per tutta la famiglia»: il trucco della risparmiatrice seriale imparato dalla mamma

di Redazione Web

Risparmiare, risparmiare, risparmiare. È questo il mantra di Charlotte Deering, 27enne di Manchester (Regno Unito) che da tempo dà consigli e trucchi per spendere qualcosina di meno giorno dopo giorno, attraverso la sua pagina Instagram @themoneyferret. Charlotte fa sul serio: in passato ha raccontato il suo «matrimonio economico» per il quale ha speso solo 2.340 euro (indossando un abito da 12 euro comprato allo store Tesco). Ora, la risparmiatrice seriale ha spiegato come ha fatto a tenere bassi i costi per questo giorno di Pasqua appena passato.

Nel tentativo di mantenere la festa sotto i 12 euro, non ha comprato a sua figlia uova di cioccolato e ha cucinato un arrosto utilizzando la carne congelata acquistata l'anno scorso (con i saldi). Charlotte prende ispirazione da sua madre, che aveva difficoltà economiche, e insiste sul fatto che a rimanere impressi nella memoria sono le esperienze e le attività svolte durante la Pasqua, e non i festeggiamenti elaborati, riporta il Daily Mail.

«Ho comprato una formina per uova di cioccolato riutilizzabile qualche anno fa per 2 euro e lo uso ogni anno», ha raccontato la giovane mamma. «È molto più economico e conveniente che comprare un uovo di cioccolato, che è uno spreco di denaro. Ho l'impressione che quest'anno il prezzo si sia alzato molto e che continuerà a farlo sempre di più».

Arrosto dell'anno prima

E per quanto riguarda l'arrosto? «Dato che l'agnello è molto costoso, di solito aspetto che i supermercati facciano i saldi. Spesso controllo subito dopo i giorni di Pasqua, poi lo congelo, pronto per essere portato in tavola l'anno successivo».

Ha anche qualche asso nella manica per assicurarsi che le feste siano piacevoli, senza spendere una fortuna. «Preparo un pranzo a tema coniglietto per la mia bambina - ha detto -. Prendo un tagliabiscotti a forma di coniglio e lo uso su pizza, focaccine e panini. Poi lo abbino ad alcuni oggetti economici come una bottiglia di latte riutilizzabile, e il tutto costa meno di 5 euro».

Attività gratuite per stancare i bimbi

Durante le due settimane di vacanze scolastiche, la mamma dice che trovare attività (gratuite) da far fare ai bambini è fondamentale. «Ci diamo da fare per piantare i semi: è molto conveniente e coinvolge tutti. Faccio fare gare tra i bambini per vedere quale pianta cresce più velocemente. A volte usiamo anche la frutta e la verdura per il nostro arrosto», ha confessato.

Altri anni «cerchiamo anche di fare dei picnic e chiediamo a tutti di portare qualcosa per contribuire ai costi». Una volta spendeva anche 70 euro per il giorno di Pasqua, ora, invece, raramente supera i 12 euro.

