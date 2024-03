Pasqua e Pasquetta, come risparmiare sulla spesa e riciclare gli avanzi: i consigli per le feste

Le festività pasquali sono arrivate. C'è chi parte, chi resta a casa e chi, purtroppo, lavorerà. Ma una cosa è sicura: il pranzo di Pasqua e di Pasquetta sono sacri, une vera e propria tradizione da rispettare. L'ombra dei rincari ha colpito anche questa festività: dai trasporti alle uova di cioccolato. E anche i generi alimentari, in generale, hanno subito delle maggiorazioni. Questo farà sì che, pur passando questa festività in casa, la spesa di Pasqua 2024 potrebbe comunque costare cara. Gli italiani, dunque, cercano modi per risparmiare.