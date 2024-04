«Quando gli uomini fanno la spesa è sempre un problema: ecco cosa mi ha portato dal supermercato»

di Redazione Web

Fare la spesa al supermercato potrebbe sembrare un'attività basilare, alla portata di tutti. D'altronde bisogna semplicemente prendere dagli scaffali i prodotti che ci servono, metterli nel carrello e pagare, senza contare che al giorno d'oggi si consumano molti cibi già pronti per cui è ancor più difficile dimenticare qualche ingrediente.

Eppure, con spettacolare frequenza si sentono persone lamentare le competenze non proprio eccelse degli uomini tra le corsie dei supermercati, e non solo quando viene loro chiesto di selezionare prodotti con cui non hanno familiarità, come per esempio gli assorbenti. La situazione è ancor più complicata quando si utilizzano dei servizi a pagamento per avere qualcuno che faccia la spesa al posto nostro e la recapiti direttamente a casa, come Instacart. Armani ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui mostra cosa le è stato recapitato dopo che il dipendente uomo le ha consegnato i prodotti.

La selezione discutibile

«Quando vedo che farà la spesa un dipendente uomo di Instacart so immediatamente che mi dovrò arrabbiare...», scrive Armani nella didascalia del video pubblicato sul suo account TikTok.

In effetti, nonostante si fornisca una lista dettagliata di ciò che serve, ci sono alcuni elementi a cui si dovrebbe fare attenzione grazie al buonsenso e alla logica, senza che sia necessario specificarlo. Per esempio, nel caso di frutta e verdura fresca, è necessario fare attenzione allo stato di conservazione, e in generale sarebbe sempre bene controllare la data di scadenza e l'aspetto del prodotto.

Armani mostra ciò che è stato acquistato per provare che, effettivamente, c'è un problema con le scelte del dipendente. In primo luogo c'è una confezione di cocomero evidentemente scaduto e dal colorito alquanto pallido: «Questo è... cocomero diluito. Ci saranno 12 colori qui». Poi, un condimento per insalate senza il tappo e che non è sigillato. Infine, una busta di plastica bagnata che contiene tre peperoni: «Perché prendere questa confezione quando è evidente che sono ammuffiti?».

La maggior parte degli utenti che hanno commentato il video hanno riportato esperienze simili: «Lo shopper che mi era stato assegnato ha comprato la rucola invece del basilico e ho dovuto ordinare di nuovo e mi è stata assegnata una ragazza stavolta, che non ha avuto problemi a trovare il basilico...», «L'ultima volta che ho usato il servizio mi ha portato latte quasi scaduto, cetrioli con la muffa e uva praticamente marcia... l'unica cosa che si salvava erano i muffin».

