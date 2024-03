« La cameriera al ristorante mi ha fatto vergognare per quello che ho ordinato, mi sono sentita giudicata: ecco cosa mi ha detto»

di Redazione Web

Una serata al ristorante in compagnia dei propri amici è per molti un tanto atteso premio dopo giorni e giorni di lavoro. Quando ci si siede a una tavola apparecchiata che non è quella di casa cambia completamente l'approccio nei confronti del cibo e del pasto in generale: non si deve faticare a cucinare, a lavare i piatti, a cercare ingredienti che non ci sono nel frigo, a trovare una ricetta che utilizzi quello che è rimasto e che possa soddisfarci senza costringerci a un nuovo, faticoso viaggio al supermercato.

Insomma, è un momento di semplice felicità e pura rilassatezza. Eppure, questa magia può infrangersi con spaventosa semplicità, proprio come è successo a Kenney. La ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui si mostra decisamente mortificata dopo che la cameriera ha commentato la quantità di cibo ordinato in maniera non proprio... piacevole.

@ashleymkenney & I didn’t even order the bread, they just bring it over! To be clear, she was very sweet. I don’t think she meant anything bad by it, but it did not translate well lol ♬ original sound - Ash

Le parole della cameriera

Kenney era seduta al ristorante, emozionata all'idea di poter finalmente gustare il suo pasto, quando un commento fuori luogo da parte di un membro dello staff l'ha fatta sentire giudicata e in imbarazzo.

«Immagina ordinare una zuppa e un'insalata - scrive Kenney sulla breve clip pubblicata sui social - e quando arriva la cameriera ti dice "Questi sono tutti e due per te? Cioè, li finisci entrambi?"». Poi, aggiunge: «Che cosa le dico quando mi porterà anche la bistecca da 430 grammi?». Nella didascalia specifica che la ragazza in realtà è stata molto dolce e non crede volesse davvero farla sentire giudicata, quindi probabilmente la scortesia non era voluta.

Nei commenti, molti utenti hanno fatto presente che al di là dell'intenzione della cameriera, lo staff non dovrebbe permettersi di dire alcunché sul cibo ordinato dai clienti: «Penso davvero che ci sia una regola non scritta in ogni ristorante riguardo la necessità di non commentare sulle abitudini alimentari altrui». Eppure, sembra che tante persone si siano trovate in situazioni simili: «Una cameriera al ristorante Thai si è rifiutata di servirmi due antipasti perché erano troppi. Le ho detto che era quello che volevo, che lo avrei mangiato tutto e che avrei pagato, ma lei si è rifiutata».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA