«Mancia al ristorante, lascio il 20-25% anche se il servizio è pessimo. Ma prima di andar via... Ecco cosa faccio»

di Redazione web

Chi ha viaggiato negli Stati Uniti (e non solo) sa benissimo come la mancia sia un must in tutti i locali e i ristoranti: nel momento in cui paga il conto, il cliente è quasi obbligato a lasciare un "extra" per il servizio che spesso è consigliato tra il 18 e il 22%. Ovviamente ogni cliente è libero di scegliere se lasciare la mancia e a quanto debba ammontare la cifra a prescindere dalle percentuali, a seconda del grado di soddisfazione del cibo e del servizio in quel determinato locale.

Un'idea molto particolare

C'è però chi non sempre è d'accordo con questa abitudine: sono in tanti coloro che affermano di non voler lasciare la mancia quando il servizio è pessimo. Diverso è il caso di una utente di TikTok, PorschePie, il cui video sull'argomento è diventato virale e ha fatto molto discutere, con centinaia di commenti. La sua idea? A dir poco particolare: «Se il servizio fa schifo, fa davvero schifo, io do comunque una mancia dal 20 al 25%, ma al 100% ruberò qualcosa». Nella didascalia del video scrive anche "nascondi il sale e nascondi il pepe", per rimarcare la dose.

Tutto vero? Sì e no, perché se l'hashtag #ikidikid può indicare che si tratti di uno scherzo, gli utenti che commentano la prendono invece maledettamente sul serio.

Le mance in percentuale

Ovviamente tra i commenti si passa poi a parlare delle mance, specie della discussa modalità di lasciarla in percentuale al conto: «Non do la mancia in base al conto, non è più difficile servire un hamburger da 8 dollari rispetto a una bistecca da 20», rimarca giustamente un altro. E ancora: «Ne discuto da anni, come se l'intera mancia fosse una percentuale di ciò che ordini, per me non ha senso», scrive un altro. C'è però chi non si arrende al conformismo: «La cameriera non ha prestato attenzione alle mie preferenze per l'insalata qulache giorno fa, ma ho lasciato una mancia superiore al 20%»​.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA