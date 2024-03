«Il servizio al ristorante è stato terribile così ho lasciato una mancia bassa», la denuncia della mamma: la cameriera si è vendicata così

Lavorare come camerieri non equivale di certo a fare la bella vita e tra uno stipendio troppo basso, turni di tante ore e clienti non proprio accomodanti, sono davvero poche le persone soddisfatte di intraprendere questa carriera. Sempre più frequentemente, infatti, i camerieri ricorrono ai social per sensibilizzare riguardo le loro problematiche, chiedendo comprensione e qualche soldo in più per il servizio.

D'altra parte, la frustrazione di coloro che lavorano in bar e ristoranti a volte sfocia in comportamenti non proprio professionali e mentre alcuni clienti comprendono e perdonano, altri esprimono il loro giudizio con un commento al manager o una mancia molto bassa, come nel caso di @mamagorda900, una mamma che ha raccontato la sua brutta esperienza in un video pubblicato su TikTok.

A quanto pare, nel suo caso la cameriera si è "vendicata" usando la carta della donna per rubare qualche dollaro in più di mancia, ma gli utenti anziché simpatizzare con la mamma che ha subito il furto, hanno preso le parti della "ladra".