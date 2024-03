I clienti non danno la mancia alla cameriera, il ristoratore li "sequestra". «Dovrebbe essere lui a pagarla di più»

Mancia o non mancia? Questo è il problema. Recentemente la questione del lasciare o meno la mancia ai camerieri e, in tal caso, quale sia la cifra "giusta", si fa sempre più pressante. Si cerca una regola generale ma la verità è che ogni situazione sembra essere diversa dall'altra: cosa fare se il servizio è stato terribile? Qual è la giusta percentuale?

Un'altra questione su cui c'è molta confusione è il concetto stesso di mancia: è opportuno che il cliente sia responsabile del guadagno di un dipendente del ristorante, o dovrebbe essere il gestore a occuparsene? Gladys Nicole ha scatenato un dibattito in proposito tramite un video pubblicato sul suo account TikTok. Nella clip vediamo il manager del ristorante discutere con alcuni uomini che non hanno lasciato la mancia alla cameriera, e non li ha lasciati andare finché non hanno acconsentito a farlo.

Mentre alcuni utenti sembrano apprezzare la dedizione del manager, molti altri non sono affatto d'accordo con l'approccio dell'uomo.