Laurea in Pedagogia, poi il master ma con i primi lavori non riesce a pagare l'affitto: «Ora faccio la cameriera e guadagno di più»

Si comincia per pagarsi gli studi ma si continua a farlo anche dopo la laurea. Un destino comune per molti studenti-camerieri che decidono di lavorare nei bar e nei ristoranti per aiutare la famiglia a saldare le tasse universitarie. Il problema nasce quando, dopo aver indossato la corona d'alloro e festeggiato con amici e parenti, il mondo del lavoro chiude le porte in faccia ai nuovi laureati, con paghe basse e rifiuti sistematici.

Genevieve Sleboda, che su TikTok si fa chiamare @genevieve.show, ha rivelato di essere una di queste persone in un video diventato in poco tempo virale. Dopo aver conseguito un master in scienze dell'educazione, si è resa conto che nessuno dei lavori nel suo campo pagava abbastanza per riuscire a coprire i costi dell'affitto.

La ragazza, residente a Fort Lauderdale, in Florida, ha accettato un lavoro (come cameriera in un bar) che secondo lei è più remunerativo di un lavoro nel campo dell'istruzione. «In questa economia non posso permettermi di iniziare una carriera con uno stipendio così basso», dice Genevieve nel video. «Ho provato a fare ciò che amo, ma non ha funzionato», ha aggiunto.

I dati

Come riporta Moneywise, secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), gli insegnanti statunitensi percepiscono uno stipendio medio annuo di 56.482 euro. Si tratta di una cifra leggermente superiore al guadagno medio nazionale di 54.905 euro. Ma Genevieve Sleboda, nel video, ha raccontato che quando ha provato a lavorare nel settore dell'istruzione, le cose non andavano bene: «Ho dovuto prendere i soldi dai miei risparmi per pagare l'affitto».

Sebbene i camerieri tendano a guadagnare meno soldi all'anno rispetto agli insegnanti (il BLS riporta una media di 26.853 euro all'anno), possono guadagnare molto in mance. Secondo alcune stime riportate dal sito finanziario, i camerieri potrebbero guadagnare anche 100 euro di mancia, ogni sera. Un extra sostanzioso e non tassato. Cosa vuole dire? Su 5 turni a settimana, si legge, i camerieri si portano a casa 500 euro in più. Che in un anno diventerebbero 24mila euro, da aggiungere allo stipendio (medio) di 27mila euro citato in precedenza.

Il totale di 51mila euro, vicino allo stipendio medio di un insegnante, potrebbe essere anche più conveniente: come scrive il sito, si eviterebbero anche tutti gli aspetti non retribuiti della professione educativa: la correzione, la pianificazione delle lezioni e le telefonate ai genitori. Su base oraria, un cameriere, potrebbe anche trarne vantaggio, come fa la ragazza nel video, Genevieve Sleboda.

