Germania, ora la cannabis è legale. “Fumata” collettiva per festeggiare

di Alessandra Severini

Una grande festa a Berlino sotto la porta di Brandeburgo ha salutato l'approvazione della legge tedesca che ha legalizzato l'uso ricreativo della cannabis. La Germania aveva già legalizzato la cannabis ad uso terapeutico nel 2017. Ora la liberalizzazione riguarda il consumo privato, mentre la commercializzazione resta vietata.

Ogni adulto potrà tenere in casa fino a 50 grammi di cannabis o averne in tasca fuori casa al massimo 25 grammi, o ancora coltivare in casa fino a tre piante. Sarà invece vietato fumare cannabis nei parchi giochi, vicino alle scuole, negli impianti sportivi, nelle strutture per bambini e giovani. È inoltre vietato fumare cannabis in pubblico dalle 7 alle 20, come resta ovviamente proibito guidare sotto l'effetto della droga. La legge prevede anche in una fase successiva la nascita dei “cannabis club”, gruppi con un massimo di 500 aderenti che potranno coltivare le piante ma non vendere cannabis. Prevista anche una sorta di amnistia in base alla quale le condanne per reati legati alla droga ormai diventata legale dovranno essere riviste e in molti casi annullate.

Dopo Malta nel 2021 e il Lussemburgo l'anno scorso, la Germania, dove si stimano 4,5 milioni di consumatori abitali, è ora il più grande paese dell'Ue ad aver scelto la legalizzazione.

L'iniziativa tedesca ha supporter anche in Italia. Il segretario di + Europa Riccardo Magi ha annunciato che nei prossimi giorni chiederà di calendarizzare la sua proposta di legge.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 06:00

