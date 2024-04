Incidente in galleria in autostrada, camion carico di alcolici in fiamme: un morto e 4 fariti, caos sull'A14. Traffico in tilt anche sulla Statale

di Redazione web

Ancora una tragedia sul "tratto maledetto" dell'autostrada A14 nel sud delle Marche. Un veicolo in fiamme, infatti, ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Fero e Grottmmare in direzione sud. Sono 4 i km di coda a partire da Fermo a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 293.

Vigili del fuoco al lavoro da poco prima della 10 in A14, all’interno della galleria Vinci (in prossimità di una riduzione di carreggiata per consentire lavorazioni in notturna delle gallerie), direzione sud, per un incidente stradale che ha coinvolto mezzi pesanti, tra cui un autobus e autovetture. A seguito dello scontro si è verificato un incendio che ha coinvolto un camion che trasportava sostanze alcoliche. Pesante il bilancio: una persona sarebbe morta e altre 4 ferite.

Sul posto soccorritori dei Comandi di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con l’ausilio di tre autopompe, tre autobotti, un mezzo 4X4 con modulo idrico, un mezzo con liquido schiumogeno ed un carro aria.

Traffico in tilt

Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire alla stazione di Fermo dove si registrano 4 km di coda e può rientrare in autostrada a Grottammare dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Entrata consigliata verso Pescara: Grottammare. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Pedaso. L'incidente sta avendo ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria: segnalate code e rallentamenti, infatti, anche sulla Statale Adriatica.

Calcinaro: «Avanti tutta sulla terza corsia»

"Altro inferno - spiega Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo - su una galleria della A14 stamattina: informo che oltre un anno fa tutti i sindaci interessati hanno dato l'ok alla Regione per l'allargamento in sede della terza corsia con un arretramento (di un paio di km) in alcuni tratti. Tutti i sindaci coinvolti concordi, cosa non facile da immaginare per un tema così delicato: ora mi chiedo... perché la società autostrade non ha ancora previsto questo di investimento nel proprio piano di sviluppo? Il tempo passa e l'insostenibilità aumenta per questo territorio. E pensare che venti anni fa abbiamo detto no alla terza corsia fino a Pedaso...

