Incidente a Pasqua, Valentina non ce l'ha fatta: è morta insieme alla figlia Amelie che portava in grembo

di Redazione web

Si è spenta l'ultima fiamma che teneva accese le speranze di Giulio Stoppa e della famiglia di Valentina Urli, la ragazza vittima di un incidente stradale, nel giorno di Pasqua, a Padova. La giovane donna era ricoverata in terapia intensiva fino a questa mattina, ma i medici avevano già dichiarato la orte cerebrale della giovane donna. Secondo quanto riporta Udine Today, per Valentina è stato ufficialmente dichiarato il decesso. La famiglia ha deciso che saranno donati gli organi.



La 33enne e Stoppa si stavano recando ad Adria, dalla famiglia di lui, quando è avvenuta la tragedia. Un lutto che ha scosso la famiglia di entrambi ma anche tutto il Padovano: nello schianto è morta anche Ameliè, la bimba che Valentina aveva in grembo da 5 mesi.

Il tragico incidente

Secondo quanto riporta il Gazzettino, l’auto della coppia si è ribaltata all’uscita di una rotatoria, in corso Stati Uniti. Alla guida c'era il fidanzato che anche se le sue condizioni sono apparse subito disperate non ha mai perso le speranze in un miracolo.



In attesa di notizie dai medici di turno, nelle ultime ore Giulio si aggirava nel reparto di terapia intensiva con il cuore in gola: «Fino a quando io sono vivo, sarai viva anche tu», ripeteva come un mantra. Il Gazzettino scrive che nonostante i medici abbiano dichiarato fin da subito che non ci sono più speranze per Valentina, Giulio non si è arreso . «Posso dire che le speranze sono praticamente nulle, la situazione è irreversibile - ammette disperato il fidanzato - Purtroppo lo dicono i medici, sono venuti tutti giù, c'erano quindici dottori attorno a lei.

Una vita insieme stroncata

Valentina e Giulio avevano progettato una vita assieme: lei, da quando era rimasta incinta di Ameliè, aveva deciso di dedicarsi completamente alla maternità, mentre Giulio, da alcuni mesi dipendente della ditta Bezzegato in via Speronella Dalesmanina a Borgoricco, si era trasferito nella casa di Fossalta di Trebaseleghe dove Valentina già abitava. La notizia del terribile incidente che ha coinvolto la giovane coppia di Fossalta ha destato grande dolore e sgomento in paese.

Il matrimonio mai celebrato

Il sindaco Antonella Zoggia e gli assessori comunali non conoscevano personalmente i due concittadini, come pure il parroco del paese, ma la loro partecipazione è grande. «Anche se non abbiamo mai parlato assieme con Valentina e Giulio siamo sconvolti da questo tragico evento - afferma la prima cittadina - L’unica cosa che posso dire e confermare è che i due ragazzi avevano fissato per il prossimo 11 maggio la data del loro matrimonio civile. Nelle prossime ora mi recherò personalmente nella loro casa di Fossalta per porgere le condoglianze a nome di tutta la nostra comunità».



Struggenti le parole di Giulio Stoppa: «Per me Valentina è sempre e sarà per sempre e per tutta la vita l'amore più grande che io potessi trovare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 19:29

