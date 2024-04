Cuscini, come pulirli ed eliminare i batteri senza metterli in lavatrice: il metodo dell'esperta

di Redazione web

Ci dormiamo almeno 7 ore a notte, per un totale di 210 ore al mese, ma probabilmente non li abbamo mai lavati: un'esperta di pulizie ci racconta come lavare i cuscini in modo adeguato per liberarci di tutti i batteri.

Come lavare i cuscini senza danneggiarli

Avvolti sempre dalla federa, non ci accorgiamo quanto abbiano bisogno di essere lavati. Eppure i cuscini ospitano tanti germi, polvere e sudore. L'esperta di pulizie Sarah Dempsey ha spiegato a un giornale britannico come pulire un cuscino senza ricorrere alla lavatrice. Se, però, i cuscini si sono irrimediabilmente ingialliti è meglio buttarli e acquistarne di nuovi. Quando, invece, sono ancora in buono stato, si comincia col passare l'aspirapolvere sulla superficie oppre li si può lasciare al sole durante una giornata ventosa.

Dopo di che, bisogna premere un panno umido con del detersivo su tutto il guanciale senza dimenticare nessun lato: il detersivo ucciderà i batteri. «Se sono presenti macchie ostinate, potrebbe essere necessario ricorrere allo strofinamento», ha detto Sarah. Successivamente, è necessario lasciare asciugare le parti e ricoprirlo con due federe anzichè una sola, per proteggerlo da nuove macchi e altra polvere. Qualora una macchia si trasferisse comunque attraverso questi strati, bisogna trattarla il prima possibile. Come si può intuire, il lavoro di pulizia non richiede dei tempi eccessivi: abituiamoci a comprendere questi passaggi nella nostra routine!

