Nonni in pensione vendono tutto e ora girano il mondo: «Il viaggio di una vita, abbiamo visitato già 92 Paesi»

C'è chi aspetta con ansia la pensione per potersi finalmente mettere in poltrona e rilassare a casa con un buon libro e chi, invece, non si fa spaventare dall'età (che, ricordiamolo, è solo un numero!) e sfrutta l'occasione per partire per un'avventura in giro per il mondo. Si tratta di John e Bev Martin, una coppia di nonni originaria della Florida (Stati Uniti) che ha preso la coraggiosa decisione di vendere tutto ciò che possedeva per potersi imbarcare in un viaggio, ma non uno qualunque: «Il viaggio della vita».

Ora che il loro sogno si sta realizzando e hanno la possibilità di vedere colori sgargianti in terre straniere, assaggiare sapori curiosi e sentire odori e profumi mai immaginati, hanno un nuovo obiettivo: quando i loro nipoti saranno cresciuti, sperano che tutta la loro grande famiglia possa raggiungerli per esplorare, guardare, odorare un po' in compagnia.

Il viaggio di John e Bev Martin

Hanno cinque figli e otto nipoti ma la numerosa famiglia e l'età non li hanno fermati: nel 2020 John e Bev hanno cominciato la propria avventura acquistando un camper e viaggiando per gli Stati Uniti, prima di allargare ancora di più i loro orizzonti. «Ci siamo resi conto che non avevamo bisogno di una grossa casa e quello è stato il punto di partenza per il viaggio che abbiamo sempre voluto fare dopo la pensione», racconta John, 60 anni, a People.

«Abbiamo pensato "perché non esplorare il mondo?".

Da quel momento, la coppia ha visitato 92 Paesi, tra cui le Bahamas, il Vietnam, il Brasile, il Messico, la Romania, l'Indonesia, la Colombia, il Guatemala, la Grecia e la Nuova Zelanda. E la famiglia, come ha preso la notizia? Quando John e Bev li hanno informati della partenza per il «viaggio di una vita», erano tutti entusiasti: «Penso che i nostri bambini fossero molto emozionati di vederci vivere al meglio. Spero che questo sia per loro un buon esempio, che capiscano che le cose materiali non hanno importanza e che ciò che conta sono le relazioni, le esperienze».

Quando pensano al futuro, la speranza è di poter un giorno viaggiare insieme ai loro nipoti, quando saranno abbastanza grandi: «Vogliamo regalare loro un dono prezioso, quello di esplorare. Vogliamo cambiare le loro vite portandoli in giro per il mondo», spiega Bev.

