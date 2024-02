Coppia vende la casa e viaggia in Europa con un furgone pieno di gatti: «Possiamo lavorare in smart»

di Cristina Siciliano

Esiste un nuovo modo di viaggiare: girare l'Europa in furgone, per recuperare un po' l'utopia dei figli dei fiori, e riscoprire i viaggi on the road. Lo sanno bene Jon, 42 anni, e il suo compagno Tash, 37, del Regno Unito, che stanno viaggiando in giro per l'Europa dalla Francia alla Germania, Italia, Slovenia, Austria, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi in camper con i loro tre gatti. La coppia ha rivelato di aver abbandonato la loro casa nell'Hampshire per vivere in un furgone e viaggiare per il mondo.

Le parole di Jon e Tash

«Volevamo avere la libertà di viaggiare con i nostri gatti - hanno raccontato Jon e Tash a Daily Star-. Dopo aver lasciato il lavoro e venduto la nostra casa, abbiamo deciso di trasferirci in un camper per dedicarci alla vita on the road. Viaggiamo spesso dove si trova il lavoro e tra un lavoro e l'altro facciamo lunghi viaggi in Europa».

«Io posso lavorare in smart da qualsiasi luogo poiché sono un'editorialista di riviste - ha raccontato Tash -.

«Un tour dell'Irlanda sarà la nostra prossima tappa - hanno continuato -. In ogni caso, la nostra sede è nel Regno Unito tra un viaggio e l'altro, ma abbiamo intenzione di vivere nel nostro camper per un po', finché possiamo ed è fattibile».

