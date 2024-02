Acquista una casa distrutta per 17mila euro e la rimette a nuovo: «È come la sognavo, ora vale molto di più»

di Cristina Siciliano

Oggi la generazione dei Millennial ha un problema immobiliare: non ci sono case oppure i prezzi sono stratosferici ed è difficile riuscire ad acquistarne una. Questo vale per gli affitti e a maggior ragione, per le case di proprietà. Ma c'è anche chi riesce ad acquistare una casa a poco. Ed è accaduto a Ryan Whitham, un uomo che è riuscito a fare una buona offerta (prima il costo era di 47mila euro) sulla vendita di una casa situata nel nord-est dell'Ighilterra. In sintesi: Ryan non sapeva molto della casa o del quartiere di Grangetown, tra Middlesbrough e Redcar, ma ha deciso comunque di acquistarla.

Le parole di Ryan Whitham

«Per me il quartiere e la gente non raprresentano un aspetto importante - ha sottolineato Ryan -. La cosa principale è che la casa abbia nei dintorni un distributore di benzina, un negozio per cani e un supermercato.

Ryan affrontato anche problemi di sicurezza. Il motivo? Prima che Ryan si trasferisse, la gente entrava nella proprietà per assumere droghe o per compiere atti vandalici.

Oggi a distanza di tempo, Ryan con dedizione ed impegno è riuscito a costruire la casa dei suoi sogni con un grande garage e un giardino per i suoi cani. E il valore dell'abitazione è cresciuto a dismisura.

