La tiktoker incinta e il trucco per nascondere il pancione: il video diventa virale. Ma tra i commenti esplodono le critiche

di Cristina Siciliano

Pancione in mostra o pancione nascosto? Questo è il vero dilemma delle mamme in dolce attesa: un quesito che può sembrare banale ma porta con sé la consapevolezza di un cambiamento, accompagnato dalla volontà di rimanere se stessa e dal timore di dimostrarsi diverse. E lo sa bene Kat Shultis che ha pubblicato un video sul suo profilo Tiktok in cui ha mostrato ai suoi follower una tecnica per nascondere il pancione. Nel video viene mostrato Kat e il suo pancione che lentamente si rimpicciolisce fino a diventare quasi invisibile. «Pavimento pelvico impegnato: non sembro incinta quando faccio gli addominali», scrive Kat.

Il video

Il video è diventato immediatamente virale ed ha ricevuto tantissimi commenti soprattutto da neo mamme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA