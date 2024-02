«Una donna mi ha rubato il posto in aereo, per dispetto ho preso a calci il suo sedile ogni due minuti. Ho fatto male?»

di Cristina Siciliano

Qualsiasi viaggio in aereo può essere stressante, anche se brevissimo. Quando è molto lungo, poi, lo stress è assicurato. Per non parlare di quando qualcuno «si ruba un posto che è gia stato prenotato». Ed è accaduto ad un uomo durante un volo per la California. Un viaggio che si è trasformato in un gioco di dispetti tra un uomo e una donna. Il motivo? L'uomo non ha accettato che la donna avesse rubato il suo posto.

Cosa è successo

«Una situazione anomala - ha spiegato l'uomo su Reddit -. Cosa ha fatto la donna? Quando le ho chiesto di spostarsi lei prima ha abbassato lo sguardo per qualche secondo e poi mi ha ripetuto più volte che stesse bene seduta in quel posto e non era intenzionata a muoversi.

«Ho impostato un timer sul mio cellulare che mi ricordava di dare un calcio dietro al sedile ogni due minuti - ha concluso l'uomo -. Ho iniziato anche a fare una serie di dispetti: ad esempio mi alzavo e afferravo la parte superiore del suo sedile per alzarmi. Ho fatto male?».

Numerosi sono stati i commenti degli utenti su Reddit. In molti hanno criticato l'atteggiamento della donna ritenendo che avesse mancato troppo di rispetto all'uomo. Altri invece hanno dato un consiglio all'uomo qualora dovesse capitare di nuovo. «No, scusa amico, ma la prossima volta devi chiamare l'assistente di volo. Loro devono aiutarti perché questo è il loro lavoro».

