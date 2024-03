​Matrimonio a 100 e 96 anni, l'età non è un limite: «Altro che Romeo e Giulietta, la nostra è la storia d'amore più grande»

di Redazione Web

"L'amore non ha età", un modo di dire che viene ripetuto da sempre e da tanti ma, forse, compreso solo da pochi, coloro che hanno potuto vederlo e sperimentarlo da vicino. Tra questi fortunati possiamo certamente includere Harold Terens, veterano della seconda guerra mondiale di 100 anni, e Jeanne Swerlin, di 96, che hanno scoperto nell'affetto reciproco un elisir di lunga vita. Cosa importa se non si è più giovani all'anagrafe quando il cuore batte forte e veloce per un giovane amore?

Dopo tre anni di frequentazione, Harold e Jeanne hanno deciso di fare il grande passo: nel mese di giugno e, più precisamente, nell'anniversario dello sbarco in Normandia (a cui lui ha partecipato), i due diranno il fatidico "si" durante una cerimonia in Francia. La coppia ha raccontato la propria storia Cnbc, un legame fatto da un sentimento vero, reale, e quindi più grande di qualsiasi finzione: «La miglior storia d'amore è quella tra me e Jeannie», dichiara l'uomo.

A 80 anni dal D-Day



Harold Terens, veterano della Seconda guerra mondiale di 100 anni, sposerà la sua fidanzata, la 96enne Jeanne Swerlin, nel celebrare l'80esimo anniversario del D-Day, a cui lui prese parte come soldato ventenne. La coppia si sposerà in giugno in Normandia. pic.twitter.com/0k7hHKlLoB — Luca Bolognini (@LucaBolognini82) March 11, 2024

Il racconto

«Mi sento ancora le farfalle nello stomaco - dichiara Jeanne a Cnbc -, quindi non è solo una cosa da giovani, no? È davvero meraviglioso provare queste sensazioni alla mia età».

I piani per il matrimonio sono in corso e Harold è felice di condividere qualche dettaglio, come la dedica di sua nipote Caroline che canterà "I Will Always Love You" di Whitney Houston, o la luna di miele a Parigi. Quando i due piccioncini si sono incontrati, però, la paura di ricominciare a uscire con qualcuno si è fatta sentire. Jeanne è stata già due volte vedova e per 25 anni ha vissuto con un uomo: «Eravamo fidanzati, poi è passato a miglior vita e sua figlia mi ha presentato Harold perché, ha detto, "Hai reso così felice il mio papà, non dovresti rimanere sola"».

Durante il primo appuntamento Harold e Jeanne sono riusciti a malapena a guardarsi negli occhi: anche lui era in lutto per la perdita di sua moglie, Thelma, con cui era stato sposato per 70 anni. «Non ero interessato a conoscere qualcuno dopo che lei se n'è andata - confessa Harold -. Per tre anni sono stato lontano da qualsiasi donna. Avevo 98 anni e pensavo di aver avuto abbastanza romanticismo nella vita, non me lo sono andato a cercare». Eppure, il suo migliore amico l'ha spinto a provare un'altra volta, con Jeanne.

«Durante quella cena al Seasons 52, mi è successo qualcosa. Eravamo seduti l'uno accanto all'altra e, per la prima volta, ci siamo toccati e guardati, e ho sentito qualcosa scorrermi dentro, come una scintilla di elettricità. Non riuscivo a mangiare, a malapena respiravo da quanto ero emozionato. Allora non lo sapevo, ma mi stavo innamorando a 98 anni, e ora che ne ho più di 100 sono ancora più innamorato. Continua a crescere ogni giorno», dichiara Harold.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA