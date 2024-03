Gemelle siamesi dicefale, Abby Hensel si è sposata con Josh Bowling: il matrimonio e le domande «scomode»

di Redazione web

Abby Hensel, una delle gemelle siamesi dicefale più famose al mondo, ha annunciato il suo matrimonio con Josh Bowling, infermiere e veterano dell'esercito. La cerimonia si è tenuta nel2021, ma solo pochi giorni fa è stata resa pubblica attraverso una serie di video pubblicati sul profilo TikTok condiviso da Abby e dalla sua gemella Brittany. Un capitolo emozionante e unico nella vita delle sorelle Hensel, che hanno catturato l'immaginazione e il cuore del pubblico con la loro storia di vita condivisa raccontata nel documentario Abby e Brittany prodotto da TLC.

Le gemelle siamesi

Nate nel marzo 1990 in Minnesota, Abby e Brittany Hensel sono tra le poche coppie di gemelli siamesi dicefali viventi. La loro condizione, estremamente rara, le vede condividere lo stesso corpo e organi, con Abby che controlla la parte destra e Brittany la sinistra. Nonostante le sfide poste dalla loro unica condizione fisica, non hanno rinunciato a una vita ricca e appagante, e lavorano come insegnanti in una scuola elementare. La decisione di non separarsi in tenera età, una scelta fatta dai loro genitori Patty e Mike a causa dei rischi elevati associati all'operazione, ha aperto la strada a una vita di comprensione condivisa e cooperazione incomparabile.

Il matrimonio

Sull'account TikTok delle gemelle sono apparse foto e video del giorno del matrimonio, in cui Abby e Brittany si mostrano sorridenti nel classico abito bianco, i capelli lasciati sciolti, mentre stringono le mani a Josh Bowling, vestito di grigio.

La notizia del matrimonio delle gemelle ha scatenato - così come la ha sempre fatto la loro storia - molte curiosità da parte degli utenti, che hanno cominciato a porre le domande più disparate. «Ma lui si è innamorato di entrambe? o solo di una e di conseguenza deve stare anche con l'altra?», «Cosa succede se una delle due vuole divorziare?», «Immagina litigare con due mogli contemporaneamente», sono alcuni dei commenti apparsi sotto al video social.

