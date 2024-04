«Evitate questi errori quando ci laviamo i capelli con lo shampoo»: i consigli della parrucchiera, il video è virale

di Redazione web

La parrucchiera Nicole Felicity svela i segreti per una chioma perfetta e un lavaggio impeccabile dei capelli. Quali errori commettiamo? Siamo noi i responsabili dei danni sui nostri capelli?

Come si usa davvero lo shampoo

Raggi UV, inquinamento, lacche troppo forti e piastre troppo calde: spesso crediamo che siano queste le condizioni che portano i nostri capelli a visibili danni. Ma secondo l'esperta inglese Nicole Felicity c'è uno sbaglio che commettiamo a priori. La parrucchiera è diventata virale su X (l'ex Twitter) proprio grazie a un video che spiega l'errore che tutti facciamo durante il lavaggio dei capelli, nessuno escluso. In quella clip la donna svelava una cosa che non ci è mai stata insegnata: lo shampoo va applicato due volte per un uso corretto e una chioma davvero pulita.

L'esperta raccomanda di applicare il detergente soprattutto alla sommità e massaggiare con quanta più precisione possibile, lasciando da parte le lunghezze, che verranno comunque lavate quando risciacqueremo la testa. Il balsamo, al contrario, va utilizzato dalla nuca alle punte. Felicity ci ricorda anche di non lavarle eccessivamente i capelli: massimo 3 volte a settimana, per evitare danni, perchè non diventino visivamente sfibrati e fragili.

