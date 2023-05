Alysia, 5 anni, morta nell'incendio in casa: salvi i due fratelli. Genitori sotto choc

di Redazione web

Morta bruciata in un incendio divampato in casa. Una tragedia che toglie il fiato quella di Alysia, 5 anni, una vita appena inziata e già interrotta. L'incendio si è sviluppato nella sua abitazione a Pontyglasier, un tranquillo villaggio di campagna nel Regno Unito, quando Alysia Salisbury, descritta come una bellissima bambina, è rimasta all'interno perché i genitori sono riusciti a trarre in salvo due fratelli maggiori, ma non lei per ragioni ancora da chiarire. Incerta, infatti, la dinamica di quanto accaduto, sia per quanto riguarda l'origine del rogo che il motivo per cui Alysia sia la sola vittima, nonostante fossero tutti in casa quando sono iniziate le fiamme.

Francesco, 8 anni, escluso dal gruppo scout perché affetto da disturbo di attenzione. Il bambino: «Non mi vuole nessuno»

Cosa è successo

La polizia ha detto che nonostante gli sforzi dei servizi di emergenza, Alysia è morta sul posto. Sotto choc i genitori della bambina che non riescono a capacitarsi di quanto sia accaduto alla loro piccola innocente; infatti, entrambi sono supportati da personale qualificato in assistenza psicologica.

Origine da chiarire

Il rogo si è sviluppato sabaro sera, e difatti per tutta la notte, il personale dei servizi di emergenza ha lavorato diligentemente per spegnere l'incendio, con numerosi vigili del fuoco, unità di polizia e paramedici presenti sul posto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA