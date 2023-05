Neonato morto schiacciato, per i pm la tragedia non era prevedibile. La mamma: «Io lasciata sola, sono ancora sotto choc»

di Redazione web

Il neonato morto schiacciato dalla mamma all'ospedale Sandro Pertini di Roma è stato un fatto non prevedibile dal personale ospedaliero. Questa la conclusione della perizia disposta dalla Procura di Roma, in merito al decesso del neonato avvenuto lo scorso gennaio, mentre la mamma, esausta, è caduta in un sonno profondo schiacciando il bimbo, fino a soffocarlo.

Perizia choc

La donna è sotto choc, dopo la perizia, perché continua ad essere convinta del fatto che il personale abbia delle responsabilità. La neomamma, infatti, proprio per la sua condizione fisica chiese alle infermiere di accogliere il bimbo nella nursery, ma la risposta fu negativa. Dopodiché l'incidente mortale. Ma secondo la procura, il personale rispettò il protocollo, con visite alle pazienti ogni due ore.

Protocollo rispettato

Alle 23.15, infatti, la donna fu visitata ed alle 00.40, ripassò chi era in turno scoprendo che il bimbo era schiacciato e non respirava più.

