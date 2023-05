Bambino di sei mesi cade dal letto della mamma e resta incastrato tra comodino e materassso: morto soffocato

di Redazione web

Dormiva nel letto con la mamma quando è caduto, scivolando tra il materasso e il comodino: così è morto, soffocato, un bambino di appena sei mesi. La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Nichelino (Torino), la scoperta è stata fatta attorno alle 5 del mattino. Si sarebbe trattato - secondo la ricostruzione fatta dalla madre e confermata da carabinieri e medico legale, di un tragico incidente.

Bambino di sei mesi morto cadendo dal letto

La mamma del bimbo ha chiamato i soccorsi appena si è accorta di quanto era successo, ma era ormai troppo tardi. Immediato l'arrivo del 112 e dell'equipe sanitaria della Croce rossa, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: il piccolo è morto soffocato.

Per fugare ogni dubbio, nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l'autopsia sul corpicino. In ogni caso non emergerebbero in alcun modo responsabilità da attribuire ai genitori del neonato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 12:17

