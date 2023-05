Giorgio sfonda la porta e si recide un'arteria: morto dissanguato, aveva 28 anni. Indagata la fidanzata

di Redazione web

Giorgio Simone non sarebbe morto a causa di un incidente in casa provocato da lui stesso, cioè un calcio ad un porta a vetri che recise un'arteria dissanguandolo. Ma fu la sua fidanzata, con cui stava discutendo, ad avergli dato un colpo al petto, che gli fece perdere l'equilibrio e cadere sulla porta a vetri di casa, che tagliò l'arteria poplitea, dietro al ginocchio, causandone il dissanguamento fino al decesso. Questa nuova versione imprime una svolta alle indagini sulla morte di Giorgio Simone, 28enne di Montesano Salentino, morto ad aprile di tre anni fa a Rivergaro, in provincia di Piacenza, scrive il Corriere della Sera.

Omicidio Aldo Gioia, ucciso con 15 coltellate. L'accusa chiede 24 anni per figlia e fidanzato: «Più lo colpivo e più mi piaceva»

Sei indagati

Ora la procura piacentina ha aggiornato la lista degli indagati, che sale a sei persone, tra cui la fidanzata di allora, una donna di 30 anni, per la quale si ipotizza il reato di omicidio preterintenzionale, come suggerito anche dalla criminologa Isabel Martina, incaricata dalla famiglia della vittima, di fornire un sua ricostruzione dei fatti.

Il pm ha iscritto nel registro degli indagati - per omicidio colposo e lesioni personali colpose - anche i due infermieri, i due autisti soccorritori e la volontaria di pubblica assistenza, tutti intervenuti sul posto per soccorrere Simone, (scrive il Quotidiano di Puglia) le cui presunte negligenze e presunti ritardi nei soccorsi avrebbero contribuito al decesso del 28enne.

Scivolato contro la porta

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA