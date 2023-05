Elisa dà alla luce sua figlia e muore: aveva 33 anni. «Dopo il parto dolori e nausea, poi è entrata in coma»

di Redazione web

Dà alla luce sua figlia e muore poche ore dopo. Mancavano ancora pochi giorni prima che Elisa potesse vedere il volto della sua prima figlia: una gravidanza senza complicazioni per la 33enne ricercatrice Elisa Maietti, che è entrata nel reparto di ostetricia dell’ospedale Sant’Anna di Cona, in provincia di Ferrara, da cui è uscita solamente la neonata. Mamma e figlia non si sono mai conosciute. Lo racconta Il Resto del Carlino.

Morte improvvisa

Lei è nata giovedì mattina, dopo due ore di travaglio per Elisa, che subito dopo il parto ha accusato dolori allo stomaco, poi vomito ed il coma, che l'ha portata alla morte. Nonostante ci fossero i medici pronti ad intervenire, per la neomamma, le condizioni sono precipitate in modo repentino fino al decesso. Emorragia cerebrale la causa della morte.

Nata orfana

Appena tre ore dalla nascita della bimba e la giovane Elisa non c'era più.

