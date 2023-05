Gemellini neonati trovati morti in un bidone della spazzatura: si indaga sulla madre, è una ragazzina di 16 anni

di Redazione web

Due gemelli appena nati e buttati via dentro ad un bidone della spazzatura. Una vicenda orribile quella scoperta a Cleveland, negli Stati Uniti, dove la protagonista sarebbe una ragazza di 16 anni, che avrebbe partorito i due gemellini. L'unità di polizia della omicidi di Cleveland ha scovato la giovane donna e per prima cosa l'ha portata in ospedale per le visite mediche.

Neonato morto schiacciato, per i pm la tragedia non era prevedibile. La mamma: «Io lasciata sola»

Nati vivi

A scoprire il terribile delitto è stato un giardiniere che è andato a casa della ragazza per tagliare il prato, ma quando ha aperto il bidone per buttare via l'erba ha trovato i due corpicini senza vita dei gemelli. L'uomo ha subito avvisato la polizia che ha iniziato ad investigare sulla proprietaria della casa, ascoltando anche le testimonianze dei vicini. Uno in particolare, nei giorni scorsi, avrebbe sentito il pianto dei piccoli, ma ha pensato che fosse normale essendo appena nati, senza ipotizzare alcuna situazione delittuosa.

Aperta inchiesta

Secondo la legge dello stato americano dove sono stati ritrovati morti i piccoli, se i genitori ritengono di non potersi prendere adeguatamente cura di un neonato, possono lasciare il bambino in uno dei centri locali entro 30 giorni dalla nascita del bambino, tra cui ospedali, caserme dei vigili del fuoco o stazioni di polizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA