Affitta casa nella nave da crociera MV Narrative per lavorare in smart working per 3 anni: ecco quanto ha pagato

Austin Wells è un 28enne che ama viaggiare per il mondo, ma non gli piacciono i voli lunghi, il jet lag o una routine instabile, per questo motivo ha trovato una soluzione per poter visitare il mondo a tempo pieno pur mantenendo una vita stabile: ha affittato una residenza a bordo di una barca di lusso in cui si è trasferito - e da cui lavora a distanza in smart working - per almeno tre anni mentre naviga intorno al mondo.

La scelta di Wells

La "casa" in cui si è trasferito il 28enne è una mega nave da crociera chiamata MV Narrative, di Storylines, pensata e studiata per una «vita residenziale», navigando. Composta da più di 500 camere e appartamenti privati, ospiterà circa 1.000 residenti che vivranno a bordo più o meno stabilmente. In totale, trascorrerà circa tre anni in giro per il mondo (ma l’itinerario completo deve ancora essere annunciato).

«La cosa che più mi rende felice è che non devo stravolgere la mia routine quotidiana, per visitare il mondo», ha riferito Wells in un'intervista alla CNBC. La barca di lusso è, inoltre, completa di tutto: fornita di servizi medici (dentisti e dottori), un mercato agricolo, cucine private e un centro fitness, oltre a servizio in camera 24 ore su 24 e per concludere... la spa.

Il costo

Wells ha speso circa 300.000 euro per un contratto di locazione di 12 anni e comprende un letto a scomparsa, una zona dispensa, una scrivania e un bagno con doccia separato. «Sono felice della mia scelta, faccio la vita che sognavo. Quando tornerò sulla terraferma sarà passato molto tempo. Ma il mio obiettivo è costruirmi qui una famiglia», ha concluso Wells.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 11:13

