Il lavoro da sogno: 2.800 euro al mese (e spese pagate) per viaggiare in camper. Ecco dove e come candidarsi

A chi non piacerebbe essere pagato per viaggiare, senza dover neanche spendere nulla? Se già questo vi sembra un lavoro da sogno, non avete ancora sentito la paga: 5000 dollari neozelandesi al mese, pari a circa 2800 euro. Se avete la passione dei viaggi e dell'avventura, una buona conoscenza dell'inglese e una certa dimestichezza con i social e i loro contenuti, questo potrebbe essere davvero il lavoro che fa per voi.

Da senzatetto a manager Amazon: «Con mia madre malata di mente ci lavavamo nei fast-food». Come ci è riuscito

Il lavoro dei sogni

Questo lavoro, che rappresenta il sogno di ogni 'wanderlust', consiste nel viaggiare tra Australia e Nuova Zelanda a bordo di un camper perfettamente accessoriato. Lo stipendio è di ben 2800 euro mensili, e tutte le spese per gli spostamenti, l'attrezzatura e il cibo sono già tutti pagati. A pubblicare la clamorosa offerta di lavoro è l'agenzia Deel, che cerca dei creatori di contenuti incentrati ovviamente sui viaggi, da pubblicare sulle varie piattaforme dell'azienda sui social. Lo riporta anche la Cnbc.

I requisiti

Per questo lavoro, è essenziale avere un passaporto valido, la patente di guida e un'ottima conoscenza dell'inglese, specialmente quello scritto, delle riprese video e dei social network. Quest'ultimo criterio è forse quello stringente, e non è proprio per tutti: occorre infatti dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza come gestori di account social, come influencer o come brand ambassador. Si richiede anche la capacità di organizzare riunioni in remoto e di intervistare clienti e società partner dell'azienda. Ma restano solo poche ore per fare domanda, a questo link.

I dettagli

Oltre allo stipendio di circa 2800 euro al mese, chi otterrà l'ambitissimo lavoro avrà a disposizione un camper perfettamente accessoriato con cui dovrà viaggiare, tutte le spese pagate (compresi i visti e i voli per Australia e Nuova Zelanda, ma anche un pc portatile e altri accessori e le spese per l'assicurazione sanitaria) e anche la possibilità di stabilire l'orario di lavoro, che sarà flessibile a patto di rispettare le scadenze e la periodicità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA