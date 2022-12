Teatro alla Scala, attivisti lanciano vernice contro l'ingresso nel giorno della Prima: fermati in 5

Hanno aspettato il 7 dicembre, il giorno della tanto attesa Prima che apre la stagione operistica del Teatro alla Scala di Milano, per imbrattare l'ingresso con vernice colorata. L'atto dimostrativo è stato messo a segno nella mattina di Sant'Ambrogio dagli attivisti per il clima di Ultima Generazione, immediatamente bloccati.

Prima alla Scala con il Boris Godunov. Presenti Mattarella, Meloni e Von der Leyen

Prima Scala, Boris Godunov: tutti i protagonisti, il costo dei biglietti e gli ospiti attesi

Il blitz in diretta tv

Il blitz ambientalista è stato documentato praticamente in diretta da diverse trasmissioni televisive che si trovavano sul posto in occasione della prima scaligera: da Agorà a VivaRai2. «Ultima generazione - no gas no carbone», c'era scritto sul cartellone esposto da alcuni componenti prima di essere identificati dalle forze dell'ordine. L'attacco al teatro era un rischio valutato, soprattutto nel giorno della Prima e con la sfilata di personalità che parteciperanno all'evento. I cinque sono stati accompagnati in questura per una identificazione e la successiva denuncia. Immediati i lavori di pulizia per riportare la facciata del teatro al suo stato originale.

Il racconto di @FraHammers, in diretta dal Teatro alla Scala, dove gli addetti stanno ripulendo la facciata imbrattata #7dicembre pic.twitter.com/DvMhlDo4RP — Agorà (@agorarai) December 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA