Volo per Roma-Fiumicino 'precipita' per oltre 8.000 metri in 10 minuti: attimi di terrore per 300 passeggeri

di Redazione Web

Momenti di panico per i 270 passeggeri del volo e i 14 membri dell'equipaggio. Il boeing777 sarebbe dovuto partire dall'aeroporto internazionale di Newark, in New Jersey, per raggiungere qualche ora dopo l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Tuttavia, durante il volo, l'aereo ha iniziato una veloce e inaspettata discesa: nel giro di circa dieci minuti, la sua altitudine è passata da 37mila piedi, ovvero 11mila metri circa, a 8.700 piedi, vale a dire meno di 3.000 metri, secondo quanto riportato dal DailyMail.

Moglie perde tempo a prendere il caffè in aeroporto, marito la lascia terra e decolla da solo: «L'avevo avvisata»

Incidente sulla pista dell'aeroporto Marconi, operaio muore schiacciato a 52 anniVolo in tandem col parapendio finisce in tragedia: un morto, l'amico ferito grave

Famiglia «puzzolente» cacciata dall'aereo: i passeggeri si lamentano, la compagnia aerea li fa scendere

Possibile guasto all'aereo

L'aereo ha poi effettuato due giri sopra il Canada ad un'altitudine stabile, intorno alle 22.30, e infine è rientrato all'aeroporto di partenza in modo da «far fronte a una possibile perdita di pressione in cabina», ha detto un portavoce della United Airlines al New York Post, che ha poi aggiunto: «Il volo è atterrato in sicurezza e non c'è mai stata alcuna perdita di pressione nella cabina».

Tuttavia, anche la Federal Aviation Administration, ovvero l'ente responsabile della regolamentazione dei voli negli Stati Uniti, ha affermato che l'aereo ha avuto un «problema di pressurizzazione», che lo ha spinto a invertire la rotta.

In ogni caso, il boeing777 è riuscito a rientrare senza problemi all'aeroporto di Newark.

In realtà i problemi delle compagnie aeree statunitensi non si limitano a questo singolo episodio. Gli aeroporti sono in difficoltà da tempo, con centinaia di voli ritardati o cancellati. La causa di ciò, secondo le critiche mosse dalle compagnie alla FAA (Federal Aviation Administration), è la forte carenza di personale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA