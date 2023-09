Volo in tandem col parapendio finisce in tragedia: un morto, l'amico ferito grave

di Redazione web

Un incidente con il parapendio in val Ridanna, in Alto Adige. Si registrano un morto e un ferito grave. La disgrazia si è verificata durante un volo tandem nei pressi di malga Prischer. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 3 con il soccorso alpino, ma per uno dei due non c'era più nulla da fare, nonostante lunghi tentativi di rianimazione. Il ferito è stato invece trasportato all'ospedale di Bolzano dove versa in gravi condizioni.

Domenica un bolzanino di 29 anni era morto lanciandosi con la tuta alare dalla torre della rovina di Greifenstein, alle porte del capoluogo altoatesino.

