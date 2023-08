Pier Nicola Palmieri muore precipitando in un torrente a Corvara: il chirurgo aveva sbagliato bus e tornava a piedi in albergo

di Redazione web

Errore fatale per Pier Nicola Palmieri, 59 anni, chirurgo vascolare del Policlinico San Matteo di Pavia, morto in un incidente in montagna avvenuto in Trentino Alto Adige. Nella serata di ieri il medico, che era in vacanza con i familiari nella zona di Corvara in Passiria, è salito su un autobus per raggiungere San Leonardo.

Ma quando si è accorto che il pullman sul quale era salito andava in direzione opposta, verso il Passo del Rombo, è sceso per tornare a piedi al suo albergo. Non vedendolo arrivare, i familiari hanno lanciato l'allarme. Le ricerche sono scattate subito. Nel corso della notte il corpo senza vita del chirurgo è stato recuperato nel torrente Passirio, dove è precipitato dopo una caduta di un centinaio di metri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA