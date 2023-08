L'imprenditore Valter Valori trovato senza vita nel letto di casa: era morto da giorni

di Redazione web

Lo hanno trovato riverso a letto ormai privo di vita. Forse, già da qualche giorno, ma sarà il medico legale a stabilirlo con esattezza. Choc in centro a Jesi per la morte improvvisa di Valter Valori, 58 anni, imprenditore originario di Apiro ma da tempo residente al centro della città federiciana. Consulente di energia presso la “W Solar Consulting srl”, specializzata nella vendita e installazione di pannelli solari, Valori era molto noto in città.

Era un imprenditore marchigiano

Imprenditore capace, uomo brillante e affabile, frequentatore dei locali e della movida cittadina, è stato trovato morto ieri pomeriggio verso le 18,30 riverso sul letto nel suo appartamento di via Roccabella dove abitava da solo. A lanciare l’allarme al 112, presumibilmente i fratelli, allarmati dal silenzio inconsueto di Valter che non rispondeva al telefono né ai messaggi. Poi anche i vicini hanno segnalato un cattivo odore che proveniva dall’appartamento, acuito dalle elevate temperature di questi giorni. Dettaglio che ha acceso una certa preoccupazione tra gli abitanti del condominio. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 con un’ambulanza e la Polizia locale con il comandante Cristian Lupidi, ma c’è voluto l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi per aprire loro l’uscio dell’abitazione, serrato dall’interno.

L’uomo era già morto da giorni

Le condizioni in cui è stato rinvenuto lasciano supporre che il decesso sia sopraggiunto a seguito di un malore che lo ha colto nel sonno, forse addirittura qualche giorno fa. Poco dopo è anche arrivato uno dei tre fratelli, cui il comandante Lupidi ha dovuto comunicare la tragedia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 15:32

