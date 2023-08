Si ribalta col trattore e rimane incastrato nella fresa: orribile morte sul lavoro

di Redazione web

Un uomo di 68 anni è morto ieri a Subiaco, in provincia di Roma, in seguito a un incidente con il trattore. L'uomo stava conducendo il mezzo in un terreno in località Carcara quando, probabilmente a causa della pendenza, si è ribaltato, rimanendo incastrato nella fresa attaccata al trattore.

Il 68enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118.

