Incidente al Mugello tra piloti in gara, Nicola Sartori muore alla Promo racing cup 2023. Feriti altri due amatori

È Nicola Sartori, nato a Cavarzere (Venezia) nel 1971 e residente ad Adria, in provincia di Rovigo, ma domiciliato a Padova, il motociclista morto stamani, 27 agosto, all'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) dopo essere rimasto coinvolto, insieme ad altri due piloti amatoriali, in un incidente mentre partecipava alla 'Promo racing cup 2023', serie di gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana).

Chi è il motociclista deceduto nell'incidente al Mugello

