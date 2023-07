Pilota morto in un incidente a Spa, Dilano van’t Hoff si è schiantato all'ultimo giro della gara di Formula Regional. Aveva 18 anni

di Massimo Costa

Dilano Van’t Hoff, 18 anni, non ce l’ha fatta. Il terribile impatto laterale nell'incidente durante la gara 2 della Formula Regional European by Alpine a Spa, non gli ha lasciato scampo. Portato all’ospedale più vicino, il pilota olandese di MP Motorsport vi è arrivato senza vita. Un dramma che colpisce duramente il mondo del motorsport e la Formula Regional European by Alpine che non aveva mai dovuto registrare un evento così terribile.

Chi era

Nato in Olanda a Dordrecht il 26 luglio 2004, Van’t Hoff ha debuttato nel mondo delle formule nel 2021 partecipando al campionato spagnolo di Formula 4 che ha vinto immediatamente dominandolo. Aveva anche corso nella F4 UAE risultando vice campione, correndo poi gli ultimi tre appuntamenti della Regional by Alpine. Nel 2022, sempre con MP, nella Regional by Alpine ha concluso 19esimo e quest’anno ha proseguito nella categoria rimanendo legato alla squadra olandese.

L'incidente

L’incidente si è verificato all’ultimo giro dopo ripartenza da una situazione di safety-car, con pista bagnata, in un punto insolito del tracciato di Spa.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN — Formula 1 (@F1) July 1, 2023

Le polemiche

Ed ora non mancheranno le polemiche sul fatto che la corsa era ormai giunta al termine e farla ripartire per un solo giro in quelle condizioni meteo forse poteva essere evitato. Per la cronaca, il vincitore è stato Andrea Antonelli, al primo successo nella categoria.

