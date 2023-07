Fulvio Filace, i funerali del ricercatore morto per l'esplosione dell'auto a Napoli: lacrime e dolore per il 25enne

di Redazione web

Si sono celebrati nella chiesa di Santa Maria del Carmine a San Giorgio a Cremano i funerali di Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell'auto-prototipo sulla Tangenziale di Napoli e poi successivamente morto in ospedale.

Auto esplosa in tangenziale, morto anche il tirocinante: Fulvio Filace aveva 25 anni

Auto sperimentale esplode in tangenziale a Napoli: morta la ricercatrice Maria Vittoria Prati, studente universitario gravissimo

I funerali di Fulvio Filace

«Stiamo qui perché Dio è un ricercatore», ha detto in un passaggio dell'omelia il sacerdote Orlando Esposito stringendosi al dolore dei familiari.

«Uno che non si ferma dinanzi alla morte, alla morte che inquina, che sporca la vita, ma Dio studia, sperimenta, ama, crea salvezza e trasforma il morire in una energia di vita per sempre».

Presenti, tra gli altri, il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, amici di Fulvio e tanti cittadini.

Lunedì scorso la ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati che era alla guida dell' auto era deceduta dopo alcuni giorni di ricovero.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA