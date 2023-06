Auto esplosa in tangenziale, morto anche il tirocinante: Fulvio Filace aveva 25 anni

di Redazione web

Fulvio Filace è morto. Il 25enne studente dell'Università Federico II di Napoli e tirocinante al Cnr, rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un'auto avvenuta lo scorso venerdì 23 giugno sulla Tangenziale di Napoli. Filace è deceduto nella notte nell'ospedale Cardarelli, dove era ricoverato nel Centro Grandi ustionati.

Fulvio Filace è la seconda vittima dell'esplosione dell'auto, realizzata nell'ambito di un progetto sperimentale per la conversione delle auto convenzionali in veicoli ibridi-solari. Lunedì 26 giugno, sempre al Cardarelli, è morta Maria Vittoria Prati, 66enne prima ricercatrice del Cnr, che era alla guida dell'auto.

La famiglia

«È giusto che la tecnologia progredisca e vada avanti, non vogliamo però che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell'innovazione. Fulvio è vittima di un test fallimentare che cambierà per sempre la sua vita e quella della nostra famiglia. E troppe domande oggi ci tormentano». È quanto si legge in un comunicato che la famiglia di Fulvio Filace aveva diffuso nei giorni in cui il giovane tirocinante era ricoverato al Cardarelli. Fulvio, impegnato in un tirocinio curriculare, era in un'auto prototipo di un progetto denominato «Lifesave - Make your car a solar hybrid» che ha l'obiettivo di convertire le auto tradizionali in modelli ibridi-solari. La nota della famiglia di Fulvio Filace si conclude con l'hashtag «Giustizia per Fulvio».

