Cavallo e cowboy colpiti da un fulmine, morti sul colpo: «Sono partiti insieme per pascoli più verdi»

Un cowboy e il suo cavallo sono morti, entrambi colpiti da un fulmine che li ha centrati in pieno mentre l'uomo stava controllando il bestiame del suo ranch. L'incidente è avvenuto in una zona rurale del Nebraska e la vittima, un professionista molto stimato nella sua specialità, aveva solo 27 anni.

Colpito da un fulmine, morto insieme al cavallo

Terrel Vineyard, 27 anni, era a cavallo quando è stato colpito da un fulmine lo scorso 21 giugno nel suo ranch a nord di Oshkosh. Quando sono arrivati i soccorritori, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, la cui causa è stata confermata anche da un'autopsia. Vineyard lascia tre bambine e la moglie, che aveva sposato all'inizio di quest'anno.

Chi era

Il giovane atleta era cresciuto nei ranch del Nebraska e ha imparato a legare il bestiame all'età di 6 anni. Ha frequentato il Laramie County Community College a Cheyenne, nel Wyoming, con l'aiuto di una borsa di studio per il rodeo. Dopo la scuola, lui e il suo destriero dell'epoca, Shorty, si sono qualificati tre volte per le World Series of Team Roping a Las Vegas. Dose, il cavallo che stava cavalcando il 21 giugno e che è morto con lui, era stato acquistato qualche anno fa: «Sono partiti insieme per pascoli più verdi - Terrel con la sua corda in mano», si legge sulla pagina per una raccolta fondi creata dalla famiglia su GoFundMe.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 11:20

