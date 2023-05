Colpito e ucciso da un fulmine mentre fa il bagno in mare: la fidanzata gli stava facendo un video

di Redazione web

Era in vacanza in Grecia, sull'isola di Rodi, insieme alla sua fidanzata ed era in acqua sulla tavola da paddleboard, quando un improvviso temporale ha iniziato a scatenare i fulmini in mare. Scott Seddon, 26 anni, inglese viene ripreso dalla telecamera della sua ragazza che gli grida di uscire subito dall'acqua, mentre viene colpito da un fulmine con la sua potente carica elettrica. Davanti a lui, inerme, la fidanzata che pochi istanti prima gli aveva detto di correre fuori.

Scarica mortale

La ragazza, sotto choc, ha consegnato il suo telefono alle autorità greche, che stanno indagando sulla morte del giovane inglese. Subito dopo la scarica mortale i bagnanti si sono precipitati in mare per portarlo fuori, nella speranza che fosse ancora in vita.

Il primo soccorritore è stato un calciatore brasiliano Wander Machado, 47 anni, che era il più vicino al 26enne. "Non appena mi sono avvicinato a lui, ho visto che era a faccia in giù nell'acqua e aveva la faccia piena di lividi.

Soccorsi vani

I soccorritori sono arrivati poco dopo e hanno eseguito tutte le procedure di rianimazione per tenerlo in vita. Purtroppo, poco dopo è spirato. Sul cadavere del 26enne inglese sarà comunque eseguita l'autopsia per essere certi della causa della morte.

