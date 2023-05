Si tuffa dalla nave da crociera e scompare nel nulla: il video choc degli amici. L'ipotesi della sfida social

di Redazione web

Un ragazzo di 18 anni si è lanciato da una nave da crociera nel buio della notte. Ed è scomparso. Cameron Robbins, per festeggiare la fine della scuola, insieme ad altri giovani studenti come lui ha partecipato ad una festa a bordo di una nave alle Bahamas, quando il ragazzo si sarebbe tuffato per gioco. Ma poi sarebbe scomparso nell'oscurità, mentre chi era a bordo lo ha ripreso.

Alcuni testimoni dicono che Cameron si sia buttato in acqua come risposta ad una challenge, infatti, nel filmato diffuso sui social sembra che i suoi amici si stessero divertendo e non fossero preoccupati per la sua condizione.

footage shows cameron robbins, 18, who jumped off a cruise ship in the bahamas as a dare on wednesday 5/24/23. he has still not been found and the search has been suspended. pic.twitter.com/1vYTc6Ao7b — clips that go hard (@clipsthatgohard) May 30, 2023

Scomparso

Almeno finché il 18enne non è scomparso dietro la barca e nessuno è più riuscito a vederlo, nonostante gli avessero tirato in acqua un salvagente che non sarebbe riuscito ad afferrare.

Fine delle ricerche

Sono giorni che le autorità delle Bahamas insieme alla Guardia Costiera degli Stati Uniti stanno cercando Cameron Robbins, ma la ricerca dell'area è stata sospesa. Si presume che il giovane scomparso sia annegato in mare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 17:53

