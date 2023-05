La matita di Hitler finisce all'asta: Eva Braun la regalò al Fuhrer. Ecco quanto vale

di Redazione web

C'è ancora spazio per il collezionismo legato al dittatore nazista, Adolf Hitler. Sarà battuta all'asta una matita, conservata in un astuccio d’argento, che la compagna del fuhrer, Eva Braun, gli avrebbe regalato nel 1941, per il suo 52° compleanno, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale ed in piena espansione del nazismo.

Benedict Cumberbatch, la star di Doctor Strange, aggredito con un coltello nella sua casa di Londra

Regalo per Hitler

Si tratta di una matita portamine, placcata in argento, che finirà all'asta a Belfast il prossimo 6 giugno, e potrebbe raggiungere una cifra molto elevata, oltre i 90 mila euro, il che sottolinea quanto sia ancora alto, il valore economico dei cimeli di Hitler, che non mancano di suscitare critiche tra chi sostiene, che l'operazione sia una forma implicita di celebrazione del nazismo.

Jeep in acqua a Portofino: ma come è possibile? Il video è virale

La dedica di Eva

La matita, in origine fu acquistata da un collezionista nel 2002, è lunga 8,5 centimetri e ha le iniziali 'AH' incise nella parte superiore, mentre sul lato c'è una frase in tedesco: «zum 20 april 1941 her zlichst eva'», cioè "il 20 aprile 1941 sinceramente Eva".

Parte della storia

Karl Bennett, direttore della casa d'aste, Bloomfield Auctions che si occuperà della vendita della matita, ha espresso comprensione verso simili problematiche, ma ha aggiunto: «Per me, come collezionista di alto livello di articoli militari, si preserva un pezzo del nostro passato e dovrebbero essere trattati come oggetti storici, non importa se la storia a cui si riferiscono è stata una delle più oscure e controverse».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA