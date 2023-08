Ucciso a colpi di fiocina in strada. Lite choc davanti la rotatoria a Sirolo: la vittima aveva 23 anni. Arrestato il killer

Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona. Un ragazzo di 23 anni, Klajdi Bitri, è stato ucciso in strada a colpi di fiocina. Paura tra i passanti che hanno assistito inermi alla scena. Il killer si chiama Fatah Melloul, è originario dell'Algeria.

Il giovane ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 27 agosto, in via Cilea, nei pressi di una rotatoria. È morto per aiutare un amico, un padre di famiglia, che in quel momento veniva picchiato selvaggiamente da un automobilista che, dopo alcune ore, è stato arrestato a Falconara dai carabinieri.

La vittima ha tentato di separarli e, a quel punto, il killer è tornato verso l'auto, ha aperto il portabagagli, imbracciato una fiocina e sparato in direzione dei due, colpendo il giovane che, trafitto al petto, è morto sul colpo.

