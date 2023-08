Precipita nella forra del torrente, tragedia in Trentino: escursionista morto nel Sorna

di Redazione Web

Un escursionista è precipitato all'interno di una forra del torrente Sorna, a Brentonico in Trentino, e per lui non c'è stato scampo. L'uomo è morto e il suo corpo, senza vita, è stato trovato nei pressi del luogo dell'incidente.

Secondo le primissime ricostruzioni, l'uomo (di cui ancora non sono note le generalità) ha avuto problemi con la prima delle quattro calate nel canyon, che aveva deciso di affrontare da solo partendo dal Pont del Diaol, il Ponte del diavolo.

Si lancia nel vuoto con la tuta alare: base jumper (disperso da giorni) trovato morto sulle Alpi svizzere

Recuperato il corpo senza vita dell'undicenne scomparsa nel Lago di Como

Escursionista precipita nella forra del torrente

Si tratta di una zona nota per le escursioni che si trova a pochi chilometri da Riva del Garda ed è consigliabile essere accompagnati da una guida esperta.

L'allarme è stato dato dalla compagna dell'uomo, che non era raggiungibile al telefono, verso le 15:20. Sul posto sono intervenute le stazioni del soccorso alpino della Vallagarina a di Ala, oltre al Saf, ai vigili del fuoco volontari di Brentonico e ai carabinieri della Compagnia di Rovereto.

I soccorritori sono scesi nella forra e, attorno alle 16, hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo nei pressi della prima cascata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA