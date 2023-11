Mercato libero di luce e gas, da gennaio scatta la corsa al miglior prezzo: ma non per tutti

di Redazione web

Da gennaio 2024, ci troveremo davanti all'addio al mercato tutelato dell'energia. Per famiglie e condomini non vulnerabili per quanto riguarda il gas, dal primo mese del nuovo anno, ci sarà il superamento della tutela del prezzo, mentre per l'energia elettrica, questo avverrà a partire da aprile 2024.

Chi resta tutelato

Come ricorda l'associazione Consumerismo, sono considerati clienti domestici vulnerabili, coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, ad esempio percettori di bonus, versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92, hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi, in un’isola minore non interconnessa o hanno un’età superiore ai 75 anni.

Nel caso di clienti vulnerabili forniti, da gennaio il venditore continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni economiche previste per il servizio di tutela gas definite dall’Autorità, ma il mercato libero fra pochi mesi sarà la sola opzione possibile, per cui meglio imparare a getirlo.

Ecco cosa si può fare

Si può scegliere un’offerta a prezzo fisso, che metta al riparo da eventuali aumenti, ma bisogna anche sapere che se i prezzi dovessero scendere o rimanere più o meno costanti, si pagherebbe qualcosina in più di chi avesse scelto il prezzo variabile.

Web è la soluzione

Per trovare il contratto giusto è possibile cercare sia sul web per chi ha dimestichezza, oppure rivolgersi o ad un agente o ad uno store che fa esattamente questo mestiere. Sul web i prezzi dovrebbero essere sicuramente più convenienti, ma se si preferisce avere un riferimento fisico al quale rivolgersi per ogni necessità, non esitate ad optare per la seconda alternativa. La scelta tra le due tipologie contrattuali più che economica, dovrebbe essere basata più sulle aspettative di prezzo che uno desidera avere. Se il prezzo fisso è qualcosa che vi permette di gestire al meglio il budget famigliare perché con spesa certa per almeno 12 o 24 mesi, allora fatelo senza indugi.

